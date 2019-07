O signo do zodíaco que precisa abrir os olhos na vida amorosa

Esta semana pode trazer algumas verdades e surpresas para um signo do zodíaco. No entanto, as coisas podem ser diferentes do que eles esperavam e por isso é preciso abrir os olhos e enxergar a realidade, especilamente na vida amorosa.

Quer saber qual signo do elemento água foi escolhido?

Reprodução / Giphy

Estamos falando dos piscianos!

Especialmente na vida amorosa, este signo tende a ignorar ou relativizar situações ruins. Ao bloquear os “problemas”, ele se concentra apenas nas coisas positivas e evita refletir sobre o que deve ser mudado ou simplesmente deixado para trás.

Existem muitos “avisos” que ignoramos e poderiam ter evitado traumas ainda maiores, mas isso só pode ser identificado quando deixamos a “síndrome de conto de fadas” e nos desafiamos a olhar ao redor com realismo.

Esta semana, algo que você viu pode ficar gravado em sua mente e é hora de não apenas refletir, mas também fazer algo a respeito.

Esta terça-feira é o dia perfeito para a reflexão, mas a quarta-feira abre caminhos para comunicar a verdade e dialogar sobre assuntos importantes. Lembre-se que as palavras firmes e consistentes também comunicam com amor.