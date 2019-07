Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na segunda semana de julho

Entramos na segunda semana de julho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você passa por decisões importantes no local de trabalho e deve levar em conta todas as possibilidades. Evite falar muito sobre seus planos para não atrair más energias.

Será uma semana de reuniões de trabalho ou mudanças de emprego. Cuidado com problemas na garganta. Uma viagem será feita.

No amor você decide ter um relacionamento sério. Se você está solteiro, conhecerá pessoas de Câncer ou Capricórnio com as quais você terá muita compatibilidade. Você vai ter sorte em 9 de julho com os números 03 e 27.

Seu signo tem medo de decisões fortes como casamento ou mudança de residência e isso pode prejudicá-lo.

Touro

Boa sorte em tudo que você quer fizer. Será uma semana de muito trabalho ou reuniões com seus superiores.

Mantenha a calma nos momentos mais difíceis e verá que triunfará antes que qualquer situação complicada que surja em seu caminho.

Formalize seu relacionamento. Cuidado com os problemas nas costas e tente não carregar peso. Um amigo pede dinheiro emprestado e você deve refletir muito ou negar. Você terá sorte no dia 11 de julho com os números 28 e 31.

Um amor pede que você peça desculpas e é hora de tirar rancores do coração. Você deve ter segurança e confiança em si mesmo para poder alcançar o que deseja.

Gêmeos

Esta semana você terá que decidir se permanece em seu trabalho ou se procura um melhor, lembre-se de que você está no momento de crescer financeiramente. Não é hora de desistir.

Você passa por problemas familiares e isso reduz sua estabilidade emocional. Você está no caminho certo, então não hesite em continuar se aprimorando para ser o melhor.

Um amor do passado está sempre em sua mente, converse e fique em paz para que você não carregue energias tensas. Cuide do seu dinheiro e controle seu temperamento para mais tarde não ter sérios problemas pessoais.

Você terá sorte no dia 10 de julho com os números 00 e 13. Use muito amarelo ou laranja para multiplicar sua sorte.

Câncer

Chegou um tempo em que a lei divina está presente em sua vida. Você deve tomar a decisão de mudar para sempre e não ter medo do que os outros dirão, especialmente para empreender.

Semana para fazer pagamentos atrasados. É hora de procurar o emprego que você tanto deseja. Evite ser drástico em sua vida amorosa, lembre-se de que seu parceiro também tem sentimentos e, às vezes, seu signo machuca com palavras, ações e manipulação.

Solteiros encontram um amor de Áries ou Escorpião. Seu dia de sorte será 12 de julho com os números 05 e 44. Lembre-se que o erro em si não existe, só existe experiência. É hora de atrair mais pessoas compatíveis com você. Você fará uma viagem neste mês de julho.

Leão

A temporada negativa que você passou em será deixada para trás. É hora de crescer em tudo que você planejou, mas é preciso ser cuidadoso com quem se relaciona especialmente em questões de negócios.

Lembre-se de que sua energia é muito forte e toda vez que você pensa positivo, acaba alcançando o que deseja. Apenas é preciso selecionar bem com quem você fará seus planos futuros. Evite a automedicação irresponsável para não colocar a saúde em risco.

Você terá sorte em 11 de Julho com os números 07 e 66. No amor você permanecerá muito estável com seu parceiro. Para solteiros vem um amor de Capricórnio ou Áries que será muito compatível.

Virgem

É hora de amadurecer profissionalmente e encontrar o caminho para o sucesso. Sua astúcia e intelecto ultrapassam o qualquer um, mas você deve colocá-los em prática.

É preciso ter cuidado com as decisões que toma em questões pessoais, por isso é recomendável pensar duas vezes antes de agir. Você terá uma reunião para falar sobre seu desempenho no trabalho.

Cuidado com enxaqueca ou problemas de estresse. Um amor do passado pode retornar, mas é preciso fechar círculos e avançar em sua vida. Seus números da sorte são 08, 21 e 77. Use a cor azul forte para atrair boa sorte.

Libra

Você terá um processo de reconciliação consigo mesmo ou com os outros. Existe uma melhoria pessoal que o convida a deixar rancores e pecados no passado.

Lembre-se de que seu signo tem a tendência de sempre machucar os outros sem perceber e esta é hora de superar este descaso.

Evite ficar com raiva no trabalho e escolha a paciência para terminar tudo o que você tem pendente.

Um novo amor de Virgem ou Áries pode surpreendê-lo. Os comprometidos devem ter paciência para evitar brigas e separação. Cuidado com o que você come e tenha uma alimentação mais saudável. Seus números da sorte são 02, 34 e 77.

Escorpião

Você precisa mudar de atitude em relação ao futuro. Lembre-se de que é o momento ideal para crescer profissionalmente. Você alcançará o que deseja e é hora de mudar de emprego ou começar um negócio.

Sua intuição está em um nível muito forte e é preciso escutá-la. Seus números da sorte são 04 e 21. Alguém o convida para uma viagem.

Não seja tão dramático ou controlador no amor, pois só assim você conseguirá atrair momentos e relacionamentos positivos.

Um presente pode surpreendê-lo. Cuidado com as perdas e tente ser mais cauteloso especialmente na rua.

Sagitário

Você deve confiar em sua inteligência e liberdade para tomar decisões; o sucesso virá. Ainda assim, não fique cego pelo egocentrismo.

É hora de mudar e começar uma vida de mais conquistas e também responsabilidades. Lembre-se sempre de ser generoso para que as energias sejam devolvidas à sua vida.

Em 9 de julho seu lado espiritual ficará mais forte e é o momento de refletir e mentalizar novas conquistas.

Tenha cuidado com problemas nas costas ou nos rins. Caso tenha sintomas, tente ir ao médico e evitar se automedicar.

Aqueles que estão em um relacionamento devem ter mais cuidado com a comunicação e não negligenciar o respeito, especialmente durante discussões.

Capricórnio

Você terá algumas dificuldades no trabalho ou nos estudos e deve manter a calma, sendo muito cauteloso com tudo o que você diz sobre os outros.

Tenha em mente que o seu signo é caracterizado por ser muito sincero, por isso tente não comentar se alguém não perguntar. Você vai crescer economicamente.

Você recebe dinheiro extra com os números 43 e 60, tente adicionar seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

A vida amorosa será positiva. Os casais podem ter vontade de formalizar o relacionamento. Solteiros conhecem alguém de Peixes ou Virgem que será seu parceiro ideal.

Aquário

Você está no momento ideal para mudar de emprego ou começar o projeto que você tem em mente. Este é um estágio de abundância em sua vida e crescimento no trabalho.

Um amor muito sincero vai querer entrar em sua vida e é do signo de Áries ou Câncer, por isso procure estar com toda a disposição para se apaixonar.

O aquariano comprometido terá algumas dificuldades por causa do ciúme; tente não complicar ainda mais sua situação. Você recebe um dinheiro extra com os números 02 e 11 e seu dia de sorte é a terça-feira.

Não seja ostensivo e neste momento leve sua vida da forma mais simples possível. Não brigue tanto no trabalho, lembre-se de que mesmo um líder inteligente não está sempre certo, então tente refletir todas as situações que surgem.

Peixes

Semana para analisar uma mudança de trabalho ou residência. Você já precisa dar mais força aos seus projetos de vida e não esperar que eles aconteçam sozinhos. Este 11 de julho tome as rédeas da sua vida profissional e começa a colher bons frutos.

Não fique mais preocupado com o seu relacionamento amoroso, lembre-se que não é prudente forçar o amor e as relações, então fique calmo, o amor sempre vem.

Você está sempre cercado de novos amores e isso torna o seu signo um dos mais cobiçados. Por isso, sempre analise com quem você quer ter algo sério para não se arrepender depois.

É hora de continuar a busca de um sonho e não deixar seus planos para mais tarde. Seus números da sorte são 09, 10 e 23.