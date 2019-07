O popular navegador Chrome vai começar a bloquear anúncios que consomem muitos recursos do computador dos usuários.

A nova função deve chegar em uma atualização futura no navegador, de acordo com o site especializado Android Police.

Chrome to block resource-intensive ads by default in future release https://t.co/WUVIqoT30U pic.twitter.com/rFav9mR17U

