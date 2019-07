Astronauta da NASA registra fotos impressionantes da Terra desde o espaço

Um astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou novas fotos impressionantes da Terra desde o espaço.

As imagens, feitas desde a Estação Espacial Internacional (EEI), foram compartilhadas pela instituição no Twitter nesta semana.

De várias paisagens, é possível ver toda a exuberância do nosso planeta na sequência de fotos. O álbum completo tem quase 500 arquivos.

A estação encontra-se em uma órbita baixa de 408 x 418 km, que possibilita ser vista da Terra a olho nu, e viaja a uma velocidade média de 27 700 km/h. Confira algumas:

Every day, humans living and working aboard the @Space_Station take in remarkable views of our home planet. Here’s a look at Earth, as seen from 250 miles above: https://t.co/nC7pd0n1ob pic.twitter.com/QCtcexD3On

— NASA (@NASA) July 8, 2019