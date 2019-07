Os signos que são os melhores amigos do zodíaco

Com certeza seu círculo de amizades é composto por pessoas das mais diversas personalidades. Contudo, existem alguns signos que são grandes amigos e podem ocupar um espaço especial no seu coração.

Confira os melhores amigos do zodíaco:

Câncer

O canceriano é o amigo irmão mais velho, que está ali para ajudar, cuidar e encorajar as pessoas que ama. Ele é a verdadeira definição de “ombro amigo” e, além de te apoiar e ouvir, dará conselhos importantes para lidar qualquer situação.

Eles geralmente são amigos para a vida toda e mesmo com a distância se importam com as suas relações e fazem de tudo para mantê-las.

Reprodução / Giphy

Touro

O taurino é o amigo leal e dedicado, aquele que você pode contar nas mais diversas situações. Ele costuma ser presente na vida daqueles que ama e tem um grande senso de devoção por essas pessoas.

Geralmente, o taurino valoriza suas companhias e não está interessado em ter um grande círculo de amizades. Ele se importa mesmo em construir relações verdadeiras e mantê-las perto de si.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O geminiano sempre tem tempo para uma boa conversa e uma palavra amiga de consolo. Ele é capaz de tirar qualquer pessoa da fossa e colocar um sorriso no seu rosto.

Quando o assunto é amizade, este signo constrói laços fortes, que duram por muito tempo. Eles se aproximam das pessoas com facilidade, afinal, sua personalidade é encantadora e ele sabe como fazer o outro se sentir especial.

Reprodução / Animated GIFs.

Sagitário

O sagitariano é o amigo divertido, otimista e aventureiro. Além de ter um grande senso de humor, ele é a pessoa que traz emoção para a amizade, sempre sugerindo programas divertidos, que renderão ótimas histórias no futuro.

O amigo deste signo te encoraja a não desistir e fica feliz pelas suas conquistas. Dificilmente ele irá te julgar, por isso, desabafar com essas pessoas pode trazer muito alivio.