Confira 5 doces deliciosos para celebrar o Dia do Chocolate

O Dia Mundial do Chocolate é celebrado neste domingo (7). Para comemorar a data, confira cinco doces "italianos" que possuem o querido e famoso alimento.

A data é celebrada no dia 7 de julho por ter sido o período que o chocolate chegou no continente europeu, por volta do século 15. Com isso, a iguaria passou a ser usada e produzida de diferentes maneiras.

Considerado um dos mais famosos doces italianos, o tiramisù possui diversas interpretações e preparações. Tradicionalmente, o chocolate está entre os principais ingredientes do alimento.

Além da iguaria, a sobremesa também leva café e queijo mascarpone.

Tiramisù / Pixabay

O sorvete estilo italiano, também conhecido como gelato, é outra popular sobremesa do país europeu que possui o alimento. A receita consiste numa base líquida, composta por água, leite açúcar e o sabor desejado, que pode ser de chocolate.

Pixabay

Outro doce italiano que carrega a iguaria é o salame de chocolate, que é saboreada nas regiões da Emília-Romana e de Piemonte. O alimento é feito de chocolate com pedaços de biscoitos e modelado em formato de salame. Na receita simples, também há ingredientes como manteiga, ovos, além de nozes, amêndoas e avelãs.

Essa famosa sobremesa do país europeu deu origem à palha italiana, uma releitura, que, diferentemente da receita original, leva leite condensado.

Por fim, o cannoli é outra famosa sobremesa da Itália que também pode ser preparado com chocolate. O doce consiste em uma massa frita em formato de tubo, que pode ser recheado com um creme à base de queijo ricota ou mascarpone, baunilha, chocolate, pistache, frutas cristalizadas, vinho Marsala e limão siciliano.