Telescópio Hubble da NASA encontra minúsculas "bolas de futebol elétricas" no espaço

Cientistas que usaram o Telescópio Hubble da NASA confirmaram a presença de moléculas eletricamente carregadas no espaço em forma de 'bolas de futebol', lançando luz sobre os misteriosos conteúdos do meio interestelar (ISM) – o gás e a poeira que preenchem o espaço.

O ISM difuso pode ser considerado como o ponto de partida para os processos químicos que finalmente dão origem a planetas e vida, revelou a agência em comunicado.

As moléculas identificadas são uma forma de carbono chamado de "Buckyballs", que consiste em 60 átomos de carbono (C 60 ) dispostos em uma esfera oca.

O C 60 foi encontrado em alguns casos raros na Terra em rochas e minerais, e também pode aparecer em fuligem de combustão em alta temperatura.

A vida como a conhecemos é baseada em moléculas contendo carbono, e essa descoberta mostra que moléculas complexas de carbono podem se formar e sobreviver no ambiente hostil do espaço interestelar.

A maior parte do ISM é hidrogênio e hélio, mas tem muitos compostos que não foram identificados. Como o espaço interestelar é tão remoto, os cientistas estudam como isso afeta a luz de estrelas distantes para identificar seu conteúdo. À medida que a luz das estrelas passa pelo espaço, elementos e compostos no ISM absorvem e bloqueiam certas cores (comprimentos de onda) da luz.

Quando os cientistas analisam a luz das estrelas, separando-a em suas cores componentes (espectro), as cores que foram absorvidas parecem escuras ou ausentes. Cada elemento ou composto tem um padrão de absorção único que atua como uma impressão digital permitindo que ele seja identificado. No entanto, alguns padrões de absorção do ISM cobrem uma gama mais ampla de cores, que parecem diferentes de qualquer átomo ou molécula conhecida na Terra. Esses padrões de absorção são chamados de bandas interestelares difusas (DIBs).

Um DIB pode ser atribuído encontrando uma correspondência precisa com a impressão digital de absorção de uma substância no laboratório. No entanto, existem milhões de diferentes estruturas moleculares para tentar, por isso, levaria muitas vidas para testar todos eles.

Décadas de estudos de laboratório não conseguiram encontrar uma correspondência precisa com quaisquer DIBs até o trabalho em C 60 + . No novo trabalho, utilizando o Telescópio Hubble, a equipe foi capaz de igualar o padrão de absorção visto de C 60 + no laboratório.

O grande problema para a detecção de C 60 + usando telescópios convencionais baseados em terra é que o vapor de água atmosférico bloqueia a visão do C 60 +padrão de absorção. No entanto, orbitando acima da maior parte da atmosfera no espaço, o telescópio Hubble tem uma visão clara e desobstruída. Eles ainda tiveram que empurrar o Hubble muito além de seus limites usuais de sensibilidade para ter uma chance de detectar as impressões digitais fracas de C 60 + .

As estrelas observadas eram todas supergigantes azuis, localizadas no plano da nossa galáxia, a Via Láctea. O material interestelar da Via Láctea está localizado principalmente em um disco relativamente plano, de modo que as linhas de visão das estrelas no plano galáctico atravessam as maiores quantidades de matéria interestelar e, portanto, mostram as características de absorção mais fortes devido às moléculas interestelares.

A detecção do C60 + no ISM difuso dá suporte às expectativas da equipe de que moléculas muito grandes e portadoras de carbono são provavelmente candidatas a explicar muitos dos DIBs não identificados remanescentes. Isto sugere que os futuros esforços laboratoriais meçam os padrões de absorção de compostos relacionados com o C 60 + , para ajudar a identificar alguns dos DIBs remanescentes.

A equipe está tentando detectar o C 60 + em mais ambientes para ver como os buckyballs estão espalhados pelo Universo. De acordo com Cordiner, com base em suas observações, até agora, parece que a C 60 + é muito difundida no Galaxy.

