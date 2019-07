Os signos mais beneficiados pela entrada de Vênus em Câncer

Vênus, o planeta do amor, acaba de entrar em Câncer, onde ficará até 27 de julho. Este trânsito despertará o lado romântico e sensível de todos os signos do zodíaco, mas alguns deles serão ainda mais beneficiados.

Confira se você está na lista:

Câncer

Sua beleza e amor próprio começam a ficar em sintonia, o que pode atrair novas pessoas para a sua vida. Você se torna visível e deve aproveitar isso. Explore novos caminhos e se abra ao romance, amor e sexo. Este é o momento de receber atenção dos outros e também de si mesmo; cuide-se bastante.

Escorpião

Você quer sair, explorar, conhecer novas pessoas e ter novas experiências. Neste momento, alguns problemas – especialmente amorosos – podem começar a ser resolvidos. As energias o impulsionam a recomeçar, fazer as pazes e identificar o caminho certo. Aproveite esta fase com positividade e bom humor.

Peixes

A vida amorosa volta a ficar em foco e seus sentimentos são expressados de forma mais clara. Este é o momento mais indicado para se abrir a novas possibilidades e ser honesto com o que você sente. Conversas importantes o ajudarão a resolver assuntos que serão finalizados com sucesso. É hora de ser gentil consigo mesmo e se valorizar mais do que nunca.