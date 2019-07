Os signos que deixam os amigos de lado quando começam a namorar

Quando um amigo começa um novo relacionamento, os demais precisam se acostumar com algumas ausências, afinal, sua dedicação agora também será dada a outra pessoa.

No entanto, existem alguns signos do zodíaco que literalmente se esquecem do seu circulo de amizades quando começam a namorar.

Confira se você também faz parte desse time desnaturado:

Leão

Colocam o parceiro em primeiro lugar. Afinal, eles se orgulham de tudo que fazem e os relacionamentos não são exceções.

Ele fará o possível para que o mundo veja que seu amor vai de vento em popa, o que implica muito dedicação e, nessa trajetória, os amigos ficarão de lado por tempo indeterminado.

Virgem

Quando estão apaixonados os virginianos procuram agradar seu parceiro através da atenção e fazendo coisas para fortalecer seu amor. O problema é que eles se focam em excesso e acabam esquecendo os demais.

Se o relacionamento estiver indo bem, eles nem sentirão tanta falta dos antigos amigos.

Libra

Quando os librianos são correspondidos, eles finalmente descobrem a tranquilidade. Acabam se tornando extremamente dedicados ao parceiro e desaparecem da vida dos amigos. É do tipo que vai trocar um passeio legal para ficar regando as plantas em casa com o namorado (a).