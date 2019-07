Spike Chunsoft revela três novos títulos para PlayStation 4

A desenvolvedora Spike Chunsoft revelou três novos títulos para PlayStation 4. Os games foram anunciados nesta quinta-feira na Anime Expo 2019.

Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars, Robotics;Notes series, e mais, virão para o Ocidente. Confira as novidades:

Conception Plus

Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars será liberado para PS4 em 5 de novembro de 2019. Veja trailer do anúncio:

Robotics;Notes Elite

Foram prometidos dois novos títulos da série Science Adventure. 'Robotics:Notes Elite' é o primeiro e chega em 2020:

Crystar

Anunciado durante a GDC 2019, Crystar é um RPG de ação sobre a jornada de uma garota até o Purgatório para salvar sua irmã mais nova.

O Produtor/Diretor Fuyuki Hayashi e o Designer de Personagens Riuichi comandaram uma parte do painel, onde revelaram um novo trailer de personagem, criado para o lançamento no Ocidente.

Crystar está com lançamento marcado para PS4 no dia 27 de agosto. O novo trailer destaca as quatro heroínas principais. Assista aqui:

