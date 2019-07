Os signos que são mais sinceros com os amigos do que com os parceiros amorosos

Alguns signos do zodíaco podem até compartilhar sua sinceridade com os seus parceiros, mas tendem a serem ainda mais honestos com os amigos.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser extremamente sincero com seus amigos, preferindo dizer a verdade mesmo quando ela pode causar estragos. No entanto, quando se relaciona romanticamente com alguém ele pode facilmente esconder os deslizes que sua impulsividade por vezes propícia. Este signo pode exagerar ao refletir sobre as consequências dos seus atos e acaba enxergando a omissão como uma saída mais simples.

Leão

Este signo é muito leal e sincero. No entanto, ele pode dedicar essas qualidades mais aos amigos do que aos amantes por ter medo de deixá-los inseguros com sua sede de descobertas, abertura para novas possibilidades e grandes expectativas. Quando frustrado, também pode esconder suas aventuras por fora do relacionamento.

Sagitário

O sagitariano entrega seu lado mais sincero aos amigos. Ele gosta de mostrar quem é e compartilhar o que sente com pessoas que não o julgam e o apoiam. No entanto, nem sempre ele é um livro aberto nos seus relacionamentos, especialmente se sente que sua honestidade é um tipo de cobrança – algo que ele odeia.