Os casais do zodíaco que precisam ter cuidado com discussões

Alguns signos devem sentir uma energia mais tensa durante este fim de semana, o que pode gerar problemas com aqueles que eles formam casais e afetar sua vida amorosa.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

Enquanto os solteiros podem sentir que não estão com o maior potencial quando o assunto é flerte, os comprometidos devem ter muito cuidado com a forma que se comunicam com seus parceiros. Este é momento de prestar muita atenção no outro e em tudo o que diz para ele. Se sentir que os problemas de comunicação estão piorando as coisas, tente dar um tempo e respirar só.

Leão

É hora de engolir o orgulho e respeitar as decisões do outro. Tente fazer uma pausa durante este fim de semana, pois energia agressiva que chega na segunda-feira já pode ser sentida e sua arrogância deve complicar as coisas. Tente refletir bastante antes de agir e faça o possível para não colocar seu parceiro na defensiva. O momento é tenso e você pode piorar as coisas sendo teimoso e argumentativo demais.

Capricórnio

Apesar de se sentir seguro e poderoso, este signo terá que lidar com uma sensação de incômodo durante este fim de semana. Se você tem assuntos pendentes com o seu parceiro, tente resolver as coisas com calma. Neste momento, a melhor atitude é tentar se abrir e dialogar, do contrário, um pequeno sentimento pode tomar grandes proporções e acabar afetando seu relacionamento.

Aquário

A partir de sábado a falta de comunicação e o drama podem ocasionar problemas entre o casal, levando a fortes discussões. Por isso, é importante ter cuidado com as palavras e evitar situações estressantes. Os apaixonados que estão pensando em tentar algo mais sério nos próximos dias também devem ter cuidado, pois qualquer coisa iniciada nas próximas três semanas pode não durar muito.