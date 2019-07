Observatório Espacial divulga novo registro impressionante que mostra evolução completa do eclipse solar total

O Observatório Europeu do Sul (ESO) divulgou nesta quinta-feira uma nova imagem que mostra o progresso minucioso do eclipse solar total.

O fenômeno espacial, que aconteceu na última terça-feira, ocorreu de forma total no Chile e parcial no território brasileiro.

Em um local ideal para acompanhar o eclipse, o Observatório Espacial La Silla, localizado na região norte do Chile, monitorou detalhadamente o fenômeno.

A imagem espetacular divulgada no Twitter mostra o progresso do eclipse, do começo ao fim. Confira o arquivo:

