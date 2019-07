NASA revela novo arquivo que mostra superfície do gigantesco asteroide Bennu

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente um novo arquivo que revela detalhes da superfície do gigantesco asteroide Bennu

Esta imagem mostra uma região no hemisfério norte do asteroide. A moldura se estende desde o polo norte até o equador.

Visíveis na imagem estão o pedregulho mais escuro de Bennu e uma cratera contendo um pedregulho grande e de cor clara, que também pode conter material amostrável.

O arquivo foi tirada pela câmera MapCam na espaçonave OSIRIS-REx, da NASA, em 18 de abril, a uma distância de 3,7 km.

Segundo a agência, o campo de visão é de 260,3 m. Para escala, a cratera sul tem 20,6 m de largura, o que é aproximadamente a largura de oito vagas de estacionamento.

Quando a imagem foi tirada, a espaçonave sobrevoava o hemisfério norte, apontando o MapCam para o sul e para o oeste. Confira:

This view though. It’s uncanny.

Craters, boulders, and rocks are familiar to us, since we have them on Earth. But these features feel unfamiliar when looking at Bennu’s landscape.



Image details: https://t.co/pacV5oZcMY

Image is oriented Bennu south up pic.twitter.com/E9tEK8PvGC

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) July 3, 2019