Horóscopo do fim de semana: As primeiras previsões para cada signo do zodíaco em julho

O primeiro fim de semana de julho chegou e já pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Cuide bastante da saúde. Caminhe mais ao ar livre para ter mais contato com energias renovadoras. Seus números da sorte são 02 e 18.

Uma viagem começa a ser planejada ou surge de maneira inesperada; os comprometidos viajarão ao lado do parceiro. Você recebe o convite para um casamento.

Esta é uma boa hora para renovar seu visual. Tenha cuidado com problemas de infecção da pele. Um amor do passado pode voltar a procurá-lo; tente apenas conversar e terminar este ciclo em paz.

O pagamento de uma dívida acontece e isso fará com que você se sinta mais calmo. Solteiros terão sorte com os signos de Capricórnio ou Peixes.

Touro

É preciso ter perseverança e não deixar tudo o que você começa pela metade. Administre bem o seu tempo e cuide da sua saúde com mais esforço.

Lembre-se de que sua energia sexual é muito forte, mas às vezes você se sente inseguro e acaba não realizando seus desejos. Para você, é muito importante não guardar frustações, especialmente na vida sexual.

Você terá sorte com os números 05, 21 e 44. Você é convidado para uma festa neste sábado e conhecerá pessoas muito interessantes em sua vida. Cuidado com os problemas de infecção nos olhos ou ouvidos.

Tente evitar mudanças repentinas. Invista mais no seu crescimento pessoal e aprenda coisas novas.

Gêmeos

É importante que você fique longe de vícios como o álcool e cigarros para que possa levar uma vida mais saudável e equilibrada nesta fase. Seu signo é um dos mais fortes mentalmente e consegue realizar todos os seus objetivos.

Tente liberte o estresse do dia com alguma atividade prazerosa. Seus números da sorte são 08 e 77. Solteiros podem conhecer alguém especial de Áries ou Libra.

Você pode pensar e sentir saudade de um amor do passado que deu errado. Se sentir que precisa dizer algo a esta pessoa, faça-o e feche esse círculo.

Cuide do seu dinheiro e tente gastar apenas o necessário especialmente durante suas saídas do fim de semana. Agosto pode vir com imprevistos financeiros.

Câncer

Você é um dos signos mais preguiçosos do zodíaco, mas deve é preciso tentar gastar mais energia cuidando do seu corpo e mente. Tenha força de vontade e procure algo que o interessa.

Você recebe um convite ou decide viajar. É hora de fazer algumas mudanças para que a energia da sua casa flua melhor. Seus números da sorte são 43 e 97.

Você assina um novo contrato e emprego entra novas possibilidades econômicas. Apenas tente não se gabar das suas conquistas para não atrair inveja.

Um relacionamento amoroso pode surgir ao mesmo tempo em que outra pessoa também demonstra interesse em você. Tente se decidir sem magoar os outros.

Leão

Seu signo é o mais forte e constante em todos os projetos que idealiza. Por isso, aproveite esta fase para ser o persistente e chegar onde deseja.

Seus números da sorte são 12 e 79, combine-os com o dia do seu aniversário para atrair ainda mais abundância. Você recebe dinheiro que não esperava; seja prudente, economize e termine de pagar suas dívidas.

Um novo pretendente faz um convite. Verifique tudo cuidadosamente antes de assinar qualquer contrato.

Virgem

Conte com a ajuda de um amigo para incentivá-lo e apoiá-lo. Lembre-se que o resultado é importante, mas o esforço e os relacionamentos que consolidam quando lutamos por algo também são muito especiais.

Você terá um convite para iniciar um negócio. Tente visitar mais as pessoas que ama. Seus números da sorte são 06 e 55 e domingo será um dia prospero.

Uma oportunidade de trabalho que o tirará da sua zona de conforto pode surgir e será muito positiva. Você recebe uma surpresa que não esperava. Um novo amor irá chegar em breve.

Libra

Você está no momento ideal para cuidar de si e focar em seus sonhos. Lembre-se de que o mais importante é a perseverança.

Não deixe que o que os outros dizem ou pensam sobre você o afete. Tenha coragem de alcançar as mudanças que você acha necessárias para melhorar sua vida.

Faça um check-up médico quando puder. Controle o estresse com atividades que ajudem a melhorar seu humor. Não volte a se relacionar com pessoas que o fizeram sofrer, fique com quem o ama.

Seus números da sorte são 23 e 41. Tente controlar seus impulsos e ignorar as fofocas especialmente no ambiente de trabalho; seja discreto com sua vida pessoal para não atrair energia negativa.

Escorpião

Você desanima quando não obtém os resultados esperados rapidamente e é preciso ter mais paciência e persistência. Toda mudança precisa de perseverança.

Cuide melhor da sua alimentação. Cuidado com traições no amor e na amizade; é melhor analisar muito bem o seu círculo social e ficar longe de pessoas negativas.

Você recebe um convite ou proposta de trabalho. Tente continuar seus estudos e investir mais no seu preparo. Você terá sorte com os números 06 e 43.

Solteiros podem conhecer alguém especial neste sábado; os signos de Áries e Touro serão os mais compatíveis para um relacionamento estável.

Sagitário

Neste fim de semana você estabelecerá o propósito de mudar completamente em muitos aspectos de sua vida. Cuidar da sua saúde emocional e refletir o ajudará tingir seus objetivos mais rapidamente.

É um bom momento para renovar o visual. Um amor do passado pode querer voltar; tente pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão.

Mantenha assuntos importantes e documentos em ordem, pois você pode precisar deles. Seus números da sorte são 03 e 22. Não guarde rancores com sua família, é hora de viver em paz.

Capricórnio

Fim de semana de bons momentos com os amigos ou pessoas queridas. Não descuide da sua saúde e seja cauteloso com os vícios.

Lembre-se que você deve cuidar de infecções da pele porque este é o seu ponto fraco. Você terá sorte com os números 03 e 29. No domingo sua energia será mais forte e pode atrair sucesso.

Você se lembra de muito amor do passado; tenta falar com essa pessoa para estar em paz e poder seguir em frente. Um membro da família pode ter problemas de saúde, mas tudo ficará bem.

Aquário

Seu signo é um dos mais intensos do zodíaco e chama a atenção em seu ambiente de trabalho e círculos sociais. Lembre-se de se manter equilibrado para não deixar energias negativas ou de inveja o afetarem.

Tente liberar seu estresse. Se você realmente quer levar uma vida mais saudável, é necessário cuidar do corpo e da mente. Seus números da sorte são 14, 15 e 21.

A oportunidade de viajar pode surgir. Aqueles que têm um parceiro falarão sobre se comprometer ainda mais, enquanto os solteiros encontrarão pessoas muito compatíveis para uma relação do signo de Virgem ou Capricórnio.

Peixes

Você pode conhecer esse final de semana alguém de quem gostará muito. Cuide melhor da sua alimentação para se sentir melhor e diminua o estresse com passeios na natureza.

É preciso passar mais tempo com sua família. Você recebe dinheiro que não esperava. Seus números da sorte são 23 e 91.

Alguém do passado pode querer voltar e uma segunda chance será pensada. Deixe de se fechar para o amor.

Você recebe um presente que gostará muito. Mantenha-se atualizado na sua vida financeira e evite se desorganizar.