Este fruto da Amazônia tem a maior concentração de vitamina C do mundo

Você conhece o araçá-d’água? E a uva de boto? Talvez… caçari? Sarão? Nem mesmo o camu-camu? Não se preocupe, pois, apesar de parecer que estamos falando de uma quantidade sem fim de frutos amazônicos, todos esses nomes só dizem respeito a apenas uma frutinha.

Pesando cerca de 10g cada uma, o camu-camu, nome mais conhecido, é o campeão mundial em concentração de vitamina C. Bem pouco conhecida no Brasil, a fruta é bastante popular no Peru e é chamada de caçari em Roraima.

Reprodução/ Google

Segundo o Professor Luiz Felipe, da Universidade Federal de Rorairama, em entrevista para o Rio Grande Rural, esta pequena frutinha tem 100x mais Vitamina C que o limão e 20x a mais que a acerola.

Costumeiramente, é consumida em forma de suco, sorvetes e geleias, por causa do sabor extremamente azedo. As propriedades do Camu-camu foram comprovadas pela Embrapa de Roraima, assim como a grande quantidade de antioxidantes.