Estes são os telefones Android e iOS que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Alguns telefones com os sistemas Android e iOS não serão mais compatíveis com o aplicativo de mensagens WhatsApp. No site oficial, o app revelou detalhes sobre o processo.

Você não pode mais criar novas contas e nem reverificar contas existentes nos sistemas operacionais a seguir, mas poderá continuar a usar o app em:

Android 2.3.7 e anteriores até 01/02/2020.

iOS 7 e anteriores até 01/02/2020.

Atualmente, usuários com estas versões já sofrem algumas restrições. No entanto, como revelado pela plataforma, em fevereiro de 2020 não será mais possível utilizar o app totalmente.

Pixabay

Normalmente, as versões estão disponíveis em aparelhos mais antigos. O sistema Windows Phone também é afetado.

"Você não poderá mais usar o WhatsApp em nenhum sistema operacional de Windows Phone após 31/12/2019", explicou.

Segundo a plataforma, o aplicativo de mensagens já não está mais disponível na Microsoft Store desde o início do mês de julho.

"Como não iremos mais desenvolver o aplicativo para essas plataformas, alguns recursos poderão parar de funcionar a qualquer momento". Confira os sistemas necessários atualmente:

Android 4.0.3 e posteriores.

iPhone iOS 8 e posteriores.

Aparelhos com KaiOS 2.5.1 e posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

