5 remédios caseiros para combater a acidez ou azia

Talvez em alguma oportunidade da sua vida você tenha sentido uma sensação de ardor abaixo do peito que pode chegar até a garganta. Esta sensação torturante pode ser uma azia e pela pode se eliminada com remédios caseiros muito simples.

A causa

Quando os alimentos entram no estômago, existe uma válvula que impede os alimentos e o suco gástrico de fazer o caminho inverso. No entanto, se este trava muscular não se fecha devidamente, o conteúdo entra em refluxo causando irritação e queimação no esôfago.

Como elimina-la então?

Existem diversos remédios nas farmácias de fácil uso, entretanto, muitas pessoas preferem a solução caseira. Segundo sítio estrangeiro Nueva Mujer, estudos médicos sugerem que perder 10% de gordura corporal pode ajudar a amenizar os sintomas do refluxo gástrico.

Confira 5 remédios caseiros contra o refluxo ou azia

Agua e limão

Reprodução/ Pixabay

Deixe que suas manhas comecem bem consumindo água morna com suco de meio limão. Ao beber esta infusão 20 minutos antes do café da manhã, é possível equilibrar o PH do estômago a níveis normais.

Maçãs vermelhas

Comer uma maçã quando estão experimentando os sintomas de acidez ajuda a criar um estado alcalino no corpo. Coma-as à noite também se achar necessário.

Chiclete

Mastigar chiclete depois das refeições pode reduzir os sintomas, segundo Nueva Mujer. “Ele ajuda na produção de saliva, e isso, por sua vez, reduz os níveis de acidez no estômago”.

Camomila

O chá de camomila pode evitar o prolongamento da agonia resultante da acidez estomacal.