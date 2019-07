3 benefícios da vitamina A que você nem imaginava que existiam

Quando falamos de vitaminas, sempre temos em mente a vitamina C que nos protege dos resfriados e fortalece nosso sistema imune, ou a vitamina D que fortalece os ossos. Talvez, a que mais ignoramos, é a vitamina A.

“os benefícios desta vitamina são de grande valia e têm papel influente na função cerebral, pele, coração, coração, rins, pulmões, visão e saúde do sistema imunológico. Também tem a reputação de ser uma vitamina antienvelhecimento” explica o doutor Steven Lin.

Benefícios da vitamina A

Preservar a visão

Mesmo que pareça estranho, a vitamina A é fundamental para conservar uma boa visão. “é necessária para converter a luz que chega ao seu olho em um sinal elétrico que será enviado ao cérebro. Na verdade, um dos primeiros sintomas da deficiência pode ser a cegueira noturna, conhecida como nictalopia, explica a doutora Helen West ao portal HealhLine.

Pode prevenir alguns tipos de câncer

“Em alguns estudos laboratoriais, consumir quantidades mais altas de betacaroteno (um tipo de vitamina A) foi relacionado com um menor risco de certos canceres, como o linfoma de Hodgkin, assim como o câncer uterino, pulmão e bexiga”, explica o sítio estrangeiro.

Desenvolve ossos mais fortes

Os principais nutrientes necessários para manter os ossos sãos com a idade são as proteínas, cálcio e vitamina D. No entanto, comer o tipo A também é necessário para o crescimento e desenvolvimento dos ossos, e deficiência deste nutriente está relacionado com uma péssima saúde óssea.

Na verdade, as pessoas com baixos níveis sanguíneos dela têm maior risco de sofrer fraturas do que aqueles que consomem a vitamina em quantidade adequada.