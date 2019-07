Telescópio Hubble revela detalhes da atmosfera impressionante de novo planeta descoberto pela NASA

Dois telescópios espaciais da Agência Espacial Americana (NASA) se uniram para identificar, pela primeira vez, a "impressão digital" química detalhada de um planeta entre os tamanhos da Terra e Netuno.

Nenhum corpo celeste como este pode ser encontrado em nosso próprio sistema solar, mas eles são comuns em torno de outras estrelas, de acordo com a agência

Gliese 3470 b tem um grande núcleo rochoso enterrado sob uma profunda atmosfera de hidrogênio e hélio. Pesando 12.6 massas terrestres, o planeta é mais massivo que a Terra.

Muitos planetas semelhantes foram descobertos pelo observatório espacial Kepler da NASA, cuja missão terminou em 2018. Com as informações, os astrônomos da instituição podem descobrir pistas sobre a natureza e origem do planeta.

Meet exoplanet GJ 3470 b, 96 light-years away. It may be a cross between Earth🌎 and Neptune🔵, with a large rocky core under a deep, crushing atmosphere.

Nothing like it is found in our solar system, so @NASAspitzer and @NASAHubble took a closer look👀 https://t.co/ZVFhRwB8NU pic.twitter.com/bpaygn1vCO

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) July 2, 2019