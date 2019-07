Observatório Espacial divulga imagem espetacular que mostra etapas do eclipse solar total

O Observatório Espacial Europeu divulgou nesta quinta-feira uma nova imagem que mostra as etapas do eclipse solar total.

O fenômeno, que aconteceu na tarde de terça-feira, ocorreu de forma total no Chile e parcial no território brasileiro.

O Observatório La Silla do ESO, localizado na região norte do Chile, monitorou detalhadamente o eclipse solar total.

A imagem divulgada mostra o Sol em várias fases durante o fenômeno. Durante o trabalho, foi utilizado um filtro H-alpha. Confira:

This image shows the Sun through various phases of the #TotalSolarEclipse visible over ESO's La Silla Observatory. It was taken using an H-alpha filter. https://t.co/Ab2vxD4lI7

Credit: A. Santerne/ @ESO#LaSillaTSE #meetESO #Eclipse 2019 pic.twitter.com/W4BrGX4vqp

— ESO (@ESO) July 4, 2019