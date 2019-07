Marvel’s Spider-man para PS4 terá trajes de 'Homem-Aranha: Longe de Casa'

O game Marvel’s Spider-man para PS4 terá trajes do novo longa-metragem ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’. A informação foi revelada pela Sony nesta quarta-feira.

“Vamos lançar uma atualização para o jogo, o Patch 1.16, que trará dois novos trajes GRATUITOS de Spider-Man: Far From Home [nome em inglês] para o game”.

The City That Never Sleeps

“Você pode obter ainda mais trajes para Marvel’s Spider-Man comprando a expansão The City That Never Sleeps”, revelou.

Reprodução

A série conta a história, após o jogo principal, em três capítulos de DLC, cada um com três novos trajes para destravar e usar no resto do jogo e no New Game+.

A série começa com o retorno de Black Cat à Marvel’s New York, mas os jogadores logo perceberão que ela é parte de uma teia muito maior que amarrará Homem-Aranha com o notório Hammerhead.

