Instagram recebe atualização e agora conta com bate-papo em grupo nos Stories

O aplicativo Instagram recebeu recentemente uma nova atualização e agora conta com bate-papo em grupo nos Stories.

Os usuários que postarem no Stories terão acesso a um novo adesivo, onde, podem ativar a opção de abrir uma sala de bate-papo com seus seguidores.

Como mostram as imagens, o processo é bem simples. A foto ou o vídeo é selecionada, você entra na seção de adesivos e insere a novidade .

Os usuários que verem a tag podem tocar nela e iniciar uma conversa, como revelado pelo site especializado Fayerwayer. Confira:

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ

— Instagram (@instagram) July 2, 2019