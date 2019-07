O que cada signo deve ter cuidado no segundo semestre de 2019

Acabamos de entrar no segundo semestre deste ano! No entanto, alguns alertas podem nos ajudar a aproveitar melhor os acontecimentos e mudanças que estão por vir.

Confira o que cada signo deve ter cuidado no que resta de 2019:

Áries

Deve-se tomar cuidado com a ansiedade e a impulsividade nas mais diversas formas. Decisões novas, seja no amor, trabalho ou aspecto financeiro exigem cautela e reflexão. Lembre-se que é possível se atrever a viver o novo e usar a sabedoria ao mesmo tempo.

Touro

Decisões importantes exigem avaliações profundas sobre consequências. São tempos de crescimento e de correr certos riscos para enfrentar novos desafios, no entanto é importante se manter organizado – especialmente na vida financeira. Ao se sentir tentado, confuso e aponto de mudar drasticamente, prefira dar um passo atrás e enxergar desde uma perspectiva mais profunda.

Gêmeos

Momento intenso e de esforço. É preciso ter cuidado com as barreiras impostas por experiências passadas. Não tenha medo de se movimentar, se comprometer e amar novamente. Aqueles que não desejam ter filhos ainda devem ser precavidos.

Câncer

Tenha cuidado com as inseguranças que frustram e sugam sua vitalidade. Algumas coisas só ficam claras quando estamos preparados, especialmente na vida amorosa; é hora de se preparar emocionalmente antes de tudo. Tenha cuidado também com gastos impulsivos.

Leão

Cuidado com o seu lado passional e leve algumas coisas de maneira mais fria, enxergando a verdadeira realidade dos fatos. Desta forma, os objetivos ficarão ainda mais claros e você se sentirá no controle.

Virgem

Tenha cuidado com a nostalgia! Lembre-se que ela pode ser sentida e deve ser usada para se conectar com fatos que devemos enfrentar. No entanto, é hora de agir no presente e se atrever.

Libra

É preciso ter muito cuidado com a ansiedade e raiva, pois isso pode contribuir para uma baixa de energia considerável e também afetar a saúde. Cuide da mente, do corpo e da alma para receber os resultados positivos das suas ações – eles irão chegar, mesmo que lentamente.

Escorpião

Esteja atento as oportunidades; suas decisões terão resultados positivos, mas você deve ter cuidado para que chances importantes não passem despercebidas. É hora de abrir os olhos para novas possibilidades e se aventurar nas mudanças.

Sagitário

Tenha cuidado ao expressar o que sente e ao se comunicar no trabalho. Esta fase será primordial para resolver pendencias e encerras ciclos, mas é preciso ter tato para lidar com as pessoas ao redor.

Capricórnio

O capricorniano deve ter precaução com gastos exagerados, especialmente aqueles que fazemos ao suprir frustrações internas. É preciso aceitar que a decisão daquilo que fica ou vai embora da vida é importante e sua responsabilidade em muitos aspectos. Não tenha medo de refletir e compreender até os assuntos mais delicados.

Aquário

Irritação, nervosismo e situações conflitivas sem grandes motivos devem ser evitadas, mas também tratadas – especialmente na vida financeira e amorosa. Cultive a paciência e busque o equilíbrio para ter respostas positivas.

Peixes

Não deixe que a implicância e seu gênio intenso desequilibrem momentos estáveis, que poderiam ser aproveitados especialmente no aspecto amoroso. Esteja disposto a resolver os desafios com comprometimento e amor.