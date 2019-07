Estes 3 vegetais contêm elementos presentes nos melhores remédios de combate ao câncer

Desenvolvida pelo Imperial College de Londres, a pesquisa mapeou 7900 elementos presentes em frutas e verduras. Dentre estes, 110 são capazes de combater tumores.

O exame fez uma comparação entre as moléculas dos medicamentos para enfrentar a doença e descobriu os elementos mais próximos a eles presentes em verduras e frutas.

Conhecidos como flavonoides, estes são responsáveis por dar cor aos alimentos, e reforçam a indicação de comer cada vez mais comidas frescas. “Quanto menos processadas, melhor”, sugerem os cientistas.

Quase metade da população pode ter câncer

Segundo o tabloide inglês Daily Mail, “a Fundação de Pesquisas do Câncer do Reino Unido estima que 40% das pessoas nascidas depois de 1960 estão sujeitas a sofrerem de câncer”.

De acordo com o pesquisador-chefe, Dr. Kirill Veselkov, a equipe criou um algoritmo capaz de encontrar as semelhanças de 199 medicamentos existentes em comparação com 7980 moléculas biológicas.

A partir dos resultados, os cientistas conseguiram formar uma lista dos alimentos mais indicados para prevenir ou combater o câncer, ou seja, os que contêm as substâncias mais parecidas com os medicamentos utilizados até hoje.

Confira a lista de vegetais mais indicados contra o câncer