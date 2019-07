Gigante chinesa ZTE já produz equipamentos com tecnologia 5G

A gigante de telecomunicações chinesa ZTE já produz equipamentos com tecnologia 5G, a próxima geração de internet móvel.

Na página oficial da corporação no Twitter, são revelados vários trabalhos que a empresa desenvolve no momento.

#ZTE won the Peak Open Source Technology Innovation #Award at 2019 #Cloud Computing Open Source Industry Conference with its TECS OpenPalette Lightweight Dual-core Edge Cloud Solution. Learn more: https://t.co/VzjBI9hD5P pic.twitter.com/y3IGfnjjpY — ZTE Corporation (@ZTEPress) July 4, 2019

Nome conhecido no mercado nacional, a empresa perdeu notoriedade nos últimos anos. No entanto, isso deve ficar no passado.

ZTE faz investimentos no setor e mostra deseja ganhar muito espaço no novo mercado. Aguardemos as próximas novidades.

