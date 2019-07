WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam falhas nesta quarta-feira

Usuários do Facebook e Instagram, além do aplicativo de mensagens WhatsApp, vem enfrentando problemas na manhã desta quarta-feira (3). Segundo as reclamações — feitas principalmente nas próprias redes sociais —, está complicado para baixar e enviar mídias, como fotos, vídeos e áudios.

Leia também:

WhatsApp apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

Medo do desemprego cresce e satisfação com a vida diminui, diz pesquisa