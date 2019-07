Twitter também apresenta instabilidade nesta quarta

Num dia em que WhatsApp, Facebook e Instagram apresentaram problemas de carregamento e envio de mídia, os internautas recorreram ao Twitter para manter-se online. No entanto, a rede social que costuma apresentar menor instabilidade também admitiu estar experienciando problemas em seu sistema.

Na tarde desta quarta-feira (3), a conta oficial da equipe técnica do Twitter, a @TwitterSupport, notificou usuários de erros na ferramenta de mensagens diretas, conhecidas como DMs (do inglês "direct message"). O envio, recebimento e notificação de novas mensagens foi comprometido.

We're currently having some issues with DM delivery and notifications. We're working on a fix and will follow up as soon as we have an update for you. Apologies for the inconvenience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2019