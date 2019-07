Samsung teria completado ajustes no Galaxy Fold para resolver problemas de dobradiça e exibição

A sul-coreana Samsung já teria completado ajustes no Galaxy Fold para resolver problemas de dobradiça e exibição.

Anunciado pela empresa, o aparelho com tela dobrável apresentou vários problemas de desenvolvimento, de acordo com a Bloomberg.

Samsung will try again with the Galaxy Fold after a two-month redesign. @samkimasia @soheefication have the scoop https://t.co/cxxM8Ptw63

— Bloomberg Technology (@technology) July 3, 2019