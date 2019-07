Nova versão beta do WhatsApp já revela detalhes de futuro recurso do app de mensagens

Uma nova versão beta do WhatsApp, liberada nesta semana pela plataforma, já revela detalhes de um futuro recurso do app de mensagens.

Na versão beta para sistema operacional Android 2.19.189, a plataforma trabalha em um atalho do QR Code (ainda não está visível).

In the WhatsApp beta for Android 2.19.189 update, WhatsApp is working on a QR Code shortcut (it's not visible yet).

The feature will be (obviously, you know 😅) enabled in future. pic.twitter.com/pcBmc3TVuU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 1, 2019