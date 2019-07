Este simples sinal pode ser indicativo de deficiência de vitamina B12

A vitamina B12 é um mineral essencial em vários processos metabólicos do corpo. De acorod com o tabloide inglês Express, ela é responsável pela contagem de células vermelhas no sangue, as hemoglobinas.

Entre os sintomas da deficiência da vitamina B12 estão os problemas de memoria, visão, coordenação motora e riscos de falha cardíaca, se não for tratada.

Segundo o sítio Thyroid Pacient Advocacy, o sintoma que pode indicar falta de B12 é uma dor fácil logo abaixo da bochecha, em apenas um dos lados do rosto. “Ela pode ocorrer na mandíbula, ou na região da bochecha, logo abaixo do olho”, explica o sítio especializado.

Em alguns casos a dor pode ser tão forte que começa na parte frontal da testa e desce por trás do olho, chegando até a base do nariz.