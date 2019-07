'Detroit' substitui 'PES' em line-up de jogos grátis na PS Plus

O game ‘Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition' substitui o título ‘PES 2019’ no line-up de jogos grátis na PS Plus.

O comunicado foi revelado pela Sony nesta terça-feira. Na mensagem, a empresa detalhou a mudança na lista do mês de julho.

“Estamos fazendo uma troca nos jogos gratuitos de PS Plus de julho. Neste mês, adicionamos Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition, que também inclui Heavy Rain, à lista de jogos gratuitos de julho, ao invés de Pro Evolution Soccer 2019. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência”.

“Aqui vai mais informações sobre Detroit: Become Human, que também estará disponível para membros PS Plus junto a Horizon Chase Turbo de 2 de julho a 5 de agosto”, revelou.

