Derrubamos 3 mitos da dieta cetogênica; confira o que devemos ou não acreditar

Dieta cetogênica é alta em gorduras e proteínas

Diferentemente de outras dietas low-carb, a cetogênica requer um consumo de proteínas de no máximo 30% das calorias diárias. Isso porque muita proteína pode ser transformada em glicose, o que dificultaria a manutenção da cetose, fundamental para que o plano funcione.

Você vai perder massa muscular se fizer essa dieta

Apesar de o consumo de proteínas ser considerado moderado, pesquisas científicas analisaram homens que seguiam a dieta combinando-a com treinamento de força. Eles foram capazes de construir musculatura e aumentar força, explica o sítio estrangeiro draxe.com.

Qualquer tipo de gordura está liberado para quem faz essa dieta

Por mais que a principal fonte de energia da dieta cetogênica sejam as gorduras, já é sabido que nem todas as moléculas de gordura são iguais. O mais indicado aqui é consumir produtos preparados com óleos vegetais e ácidos graxos de qualidade.

Muitas pessoas que aderem à dieta cetogênica devem se manter longe de gorduras trans, processados como embutidos e queijos de baixa qualidade, maionese, comidas rápidas e frituras.