Estes são os telefones que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Uma decisão do app WhatsApp pode prejudicar alguns usuários da popular plataforma de mensagens. Com isso, aplicativo deixa de ser compatível com determinados aparelhos.

A plataforma não está mais disponível para download na loja Microsoft Store. Este é o primeiro passo para que o aplicativo deixe de funcionar completamente no sistema.

Atualmente, que já tem ainda pode continuar utilizando normalmente. No entanto, não é possível baixar o app novamente.

“Você não poderá mais usar o app em nenhum sistema operacional de Windows Phone após 31/12/2019 e o aplicativo pode não estar mais disponível na Microsoft Store depois de 01/07/2019”, revelou em comunicado.

Sistemas Android e iOS

Os sistemas operacionais Android e iOS também serão afetados por uma decisão do aplicativo de mensagens instantâneas.

Após o dia 1º de fevereiro de 2020, o app deixará de funcionar em celulares Android 2.3.7 ou anterior e iOS 7 ou anterior (versões mais antigas).

