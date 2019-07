Sonhos molhados: especialistas explicam o que pode significar quando você sonha com sexo

Em alguns momentos da vida sonhos molhados se tornam mais comuns. Quando menos esperamos, somos interrompidos durante o sono por conta de algo arrebatador que nos tira a concentração no dia seguinte, porque não conseguimos tirar da cabeça.

De acordo com a terapeuta sexual Janet Brito, em entrevista ao sítio estrangeiro HealthLine, sonhos assim revelam coisas que são invisíveis para nós de forma consciente. Isso porque eles são simbólicos, revelam nossos desejos, sentimentos ou resoluções.

Confira os mais comuns e o que pode significar cada um deles

Transar com um estranho

Este pode ser um dos mais comuns e mais simples de verificar o significado. Segundo os especialistas é apenas a libido gritando necessidades que você possa ter.

Sonhos com o ex

Aqui há duas possibilidades: ou você está tendo dificuldades de se acostumar com o novo parceiro ou tem assuntos não resolvidos com o ex, diz a doutora.

Sexo envolvendo BDSM

BDSM é uma sigla relacionada ao bondage (uso de cordas e amarras na transa), masoquismo, sadismo e disciplina. Segundo a psicoterapeuta familiar Fran Walfish, “este sonho pode significar que você teve um pai ou mãe muito tirano e que você inconscientemente acha interessante a ideia de ficar impotente perante um objeto sexual (pessoa)”.

Oral

Isso pode significar que você cresceu com a ideia de que este tipo de prazer é sujo, ruim e errado, no entanto, secretamente, você o deseja.

Sexo entre professor e aluno

Este sonho pode até ser relacionado com o fetiche, e segundo os especialistas, pode significar que você tinha pais narcisistas que o privaram da devida atenção. Quem sonha com isso fantasia em ser amado por uma figura autoritária.

Sexo envolvendo xingamentos

Segundo Walfish, ser xingado durante o sexo enquanto sonhamos pode significar uma pessoa que tem dificuldades de se sentir confortável com papéis um pouco mais picantes na cama. Alguém que luta para se desprender dos próprios preconceitos.