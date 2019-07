PlayStation Plus tem jogos gratuitos e novos títulos neste mês de julho

O console PlayStation está recheado de novidades neste mês de julho. Serão jogos gratuitos e novos títulos para a plataforma. Confira:

Jogos gratuitos

Tanto Pro Evolution Soccer 2019 quanto Horizon Chase Turbo estarão disponíveis para download na PlayStation Store de 2 de julho até 5 de agosto.

Pro Evolution Soccer 2019

Parte da franquia esportiva de longa data da Konami, Pro Evolution Soccer 2019 possui uma grande seleção de ligas licenciadas do mundo real, com centenas de jogadores conhecidos, trazendo a emoção da competição global diretamente para sua sala.

Horizon Chase Turbo

Prepare-se para um a dose de nostalgia pura dos anos 90 em Horizon Chase Turbo, uma carta de amor aos icônicos games de ‘só mais uma corrida’ da era dourada dos arcades.

Inspirado em jogos como Out Run, Top Gear e Rush, a desenvolvedora Aquiris Game Studio captura a essência da era de 16 bits com estilo, visuais modernos, uma trilha sonora com arpeggios insanos e multiplayer local clássico de tela dividida.

Novos títulos

O PlayStation 4 também receberá novos títulos neste mês. São pelo menos 8 novos jogos, de diferentes formatos. Confira:

Asdivine Dios: PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Brain Breaker: PS4 — Digital (Disponível em 3/7)

Final Fantasy XIV: Shadowbringers: PS4 — Digital

Ovivo: PS4 — Digital (Disponível em 3/7)

Paradox Soul: PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Sea of Solitude: PlayStation 4 — Digital (Disponível em 5/7)

Stranger Things 3: The Game: PS4 — Digital (Disponível em 4/7)

Tour de France Season 2019: PS 4 — Digital

