Os signos que serão mais afetados pelo eclipse solar total

O eclipse solar total marcado por uma Lua Nova em Câncer trará momentos de mudança pode rápida e inesperada para muitos signos do zodíaco.

Confira os que sentirão os efeitos deste fenômeno com ainda mais força:

Áries

Mudanças em aspectos profundos da vida pessoal se iniciam. Uma nova forma de enxergar a casa, a família e as necessidades emocionais surgirá, deixando cair por terra aquilo que você achava que dominava. Novas dinâmicas se desenvolvem e seus relacionamentos familiares mudarão significativamente.

Tudo o que é importante e está no seu coração pode ganhar novas perspectivas. Por isso, esteja preparado se reconectar com o passado, identificar conflitos e alinhar seus interesses.

Câncer

Se olhar no espelho e identificar quem somos por dentro nem sempre é uma tarefa tranquila, mas será o que acontecerá com você a partir de agora. É hora de deixar muitas coisas para trás e começar a abraçar a nova pessoa que está florescendo.

Algumas pessoas podem se incomodar com o quanto você parece diferente. Ainda assim, não hesite, pois as mesmas circunstancias que exigem uma compreensão profunda de si mesmo, das necessidades emocionais e íntimas, são as que abrirão portas.

Capricórnio

Neste momento, o capricorniano se verá obrigado a reavaliar suas relações e tomar algumas decisões difíceis, mas necessárias. Novos inícios serão atraídos para seus relacionamentos, o que pode ser uma fase de aprendizagem e de crescimento a dois, mas também terminará laços que não são recíprocos e sugam a sua energia.

A partir de agora, este signo começa a se colocar em primeiro lugar e refletir sobre a dedicação que os outros possuem para com ele. Alguns deles começarão a identificar aquilo que realmente merece seu esforço e após os conflitos internos saberão onde devem depositar seu tempo e sentimento.