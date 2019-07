NASA divulga nova imagem que revela extremo norte do asteroide Bennu

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou nesta segunda-feira (1) uma nova imagem que revela o extremo norte do asteroide Bennu.

Capturada pela sonda OSIRIS-REx, o arquivo mostra duas crateras com material possivelmente amostrável (para uma possível coleta futura).

Esta é uma imagem MapCam tirada em 18 de abril a uma distância de 2 milhas (3,6 km), de acordo com informações da agência.

A cratera central no asteroide mede 56 pés (17 m) de largura, o que é aproximadamente o comprimento de um vagão. Confira o arquivo:

