Os signos que podem ver a volta de um ex em julho

Julho será um mês de renovação e mudanças para muitos signos do zodíaco. No entanto, a vida amorosa de alguns pode se voltar para o passado e propiciar a volta de um ex.

Áries

Enquanto você decide se renovar na carreira ou no trabalho, uma área da sua vida pode dar um passo atrás: o amor. Este mês, Mercúrio retrógrado pode atrair a volta de um ex, indicando um romance ou algo casual com alguém do passado. Ainda assim, os arianos solteiros e comprometidos sentirão uma maior coragem de ir atrás do que realmente desejam na sua vida amorosa, seja uma pessoa ou objetivo.

Touro

A partir do dia 7 de julho, Mercúrio retrógrado faz você olhar para o passado sem tanto rancor – o que pode fazer você perdoar, atraindo uma segunda chance com alguém que já passou pela sua vida e conviveu romanticamente. O mesmo trânsito também pode trazer uma nova conexão amorosa com alguém que vive perto ou frequenta os mesmos ambientes que você há certo tempo.

Peixes

A comunicação com o seu parceiro atual pode falhar ou ser mal resolvida, o que pode se intensificar especialmente em relacionamentos casuais e exigir uma decisão de alguma das partes. Além disso, a energia ade Mercúrio retrogrado ajuda atrair a partir de 19 de julho um interesse antigo, cuja chama não se apagou completamente.