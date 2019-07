Como a vida de cada signo será afetada pelo eclipse solar total

Em 2 de julho, acontece um eclipse solar total marcado por uma Lua Nova em Câncer, um fenômeno que irá influenciar a vida de todos os signos do zodíaco e proporcionar mudanças nos próximos seis meses.

Confira:

Áries

Novos inícios são atraídos para a sua vida emocional e familiar. Uma reconexão com as suas raízes deve impulsionar mudanças que terão efeitos nos seus relacionamentos, chamando você a analisar se aquilo que vive está realmente alinhado aos seus sentimentos. A vida profissional também pode ser repensada.

Touro

O que vem de dentro do seu coração pode começar a ser expressado e a vontade de cuidar de si mesmo não deve ser ignorada. Esta é uma fase de reinícios e processo de mudanças positivas que podem transformá-lo em alguém melhor. Esteja atento as oportunidades.

Gêmeos

Sentimentos, rancores, cargas e padrões cármicos do passado começam a ser libertados. Isto dará impulso para definir novas metas e focar principalmente na carreira e finanças. É hora de estar atento às novas oportunidades, mas também tirar do papel projetos inovadores que podem mudar a sua vida.

Câncer

Uma revolução na forma em que você se vê faz florescer uma nova versão de si mesmo. É hora de abraçar a mudança e aceitar o crescimento da sua alma. Mudanças nas amizades, círculos sociais e relacionamentos podem acontecer.

Leão

Seu subconsciente será sacudido por este trânsito e falará mais alto do que nunca, rompendo bloqueios emocionais e revelando segredos – seus e até mesmo dos outros. Isso proporcionará um importante fechamento de ciclos ou carmas, cujas consequências são avanços emocionais e espirituais.

Virgem

As amizades e forma que você se relaciona com as pessoas ganha um novo significado. Aproveite este momento para agir em grupo e lutar pelos sonhos e objetivos que deseja alcançar. É hora de se sentir pertencido e identificar se você realmente faz parte de onde está.

Libra

Suas energias começam a ser canalizadas para assumir as rédeas da vida profissional e missão pessoal. Esta fase pode indicar um importante renascimento para aqueles que decidirem começar a agir e deixar para trás o que já não os faz feliz de verdade. É hora de se despedir de legados que não deveriam ser seus.

Escorpião

A necessidade de se aventurar em territórios desconhecidos e sair da zona de conforto atrairá novos conhecimentos e oportunidades. Valores podem ser reavaliados e sonhos devem ser perseguidos com mais coragem. O crescimento financeiro também deve ser impulsionado.

Sagitário

Este fenômeno traz transformações internas poderosas e a coragem necessária para seguir em frente. É hora de renascer e deixar para trás traumas, medos e bagagens que o impedem de experimentar a vida de forma verdadeira. Se prepare para lidar com assuntos sensíveis e tente se aproximar de pessoas queridas para ser apoiado.

Capricórnio

Dar, mas saber que também está recebendo nunca foi algo tão importante como é agora. Os relacionamentos são reavaliados e ganham novos significados. As relações românticas podem dar passos importantes para o futuro ou serem profundamente questionadas. Novos amores também devem ser atraídos.

Aquário

Este fenômeno voltará sua atenção para a necessidade do cuidado do corpo e da alma. A clareza começa a se manifestar e pode trazer questionamentos ou conclusões que revolucionarão a maneira em que você trata a si mesmo.

Peixes

Se inicia uma fase intensa de criatividade, paixão e entrega. É preciso abrir o coração para receber esta energia de forma positiva, mostrando todo o seu potencial ao mundo e atraindo oportunidades importantes. Reflita com responsabilidade sobre a sua vida amorosa, buscando sempre as melhores decisões.