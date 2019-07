O que você precisa saber sobre o eclipse solar total

O eclipse solar será totalmente visível apenas em uma faixa da Terra entre o Chile e a Argentina. A visualização no Brasil será parcial.

No fim da tarde, poderá ser visto em 14 das 27 capitais: Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Palmas, Cuiabá, Goiânia e Brasília.

Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também ficam dentro do limite.

Orientações importantes

Alguns cuidados são importantes para acompanhar o eclipse solar nesta terça-feira. Um óculos adequado ajuda na observação, afirmam os especialistas.

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎 A total solar #eclipse will be seen over parts of Argentina and Chile on July 2 and we're covering it live in English & Spanish. Here's how you can watch: https://t.co/YANDTr2fGe pic.twitter.com/slt7Z8Bwdd — NASA (@NASA) June 29, 2019

Evite olhar diretamente para o sol, isso pode causar danos. Outra opção segura é usar uma“lente de soldador”, com coloração 12 ou superior.

Você não deve tirar fotos ou olhar através de telefones celulares ou binóculos, isso também pode causar danos visuais.

Eclipse solar em 2009 / Jayanta Shaw/Reuters

Transmissão ao vivo

Também será possível acompanhar o eclipse solar total pela internet. Para quem não está nas regiões indicadas, poderá ver pela página oficial do ESO.

O fenômeno contará com transmissão ao vivo, com uma live no momento do eclipse. Saiba mais informações neste link.

If you’re at #wcsj2019 and you don’t want to miss the #TotalSolarEclipse visible today from Chile and Argentina, tune in to https://t.co/ATxvoBJOcx tonight, starting with 21:15 CEST, for a broadcast (weather & internet permitting) — ESO (@ESO) July 2, 2019

LEIA TAMBÉM: