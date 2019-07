Eclipse solar total será transmitido ao vivo pela internet; Saiba como assistir

O Eclipse solar total, um importante fenômeno astronômico, ocorre na tarde desta terça-feira (2). Visível totalmente no Chile e Argentina, também será possível acompanhar pelo Brasil.

Durante o fenômeno, a Lua vai bloquear os raios solares e, por quase 2 minutos, só será possível ver a 'coroa' do Sol.

De acordo com a Agência Espacial Americana (NASA), o eclipse solar está previsto para começar às 17h39 (horário de Brasília).

Em algumas áreas do Brasil, ele ocorre de forma parcial, já que a maior parte do país está fora da área. Confira no mapa divulgado pela instituição americana:

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎 A total solar #eclipse will be seen over parts of Argentina and Chile on July 2 and we're covering it live in English & Spanish. Here's how you can watch: https://t.co/YANDTr2fGe pic.twitter.com/slt7Z8Bwdd — NASA (@NASA) June 29, 2019

Com uma localização perfeita para o fenômeno, o Observatório La Silla terá uma visão especial. O local recebe muitos turistas no período.

Localizado na região norte do Chile, o laboratório espacial é administrado pelo Observatório Europeu do Sul (ESO). Confira:

Kick off for the #MeetESO group. Today they travel from capital city Santiago to La Silla Observatory where they will spend one night and then witness the #LaSillaTSE total solar eclipse. https://t.co/vz8I1H1a4B pic.twitter.com/wR3gUxrvEk — ESO (@ESO) July 1, 2019

Transmissão ao vivo

Também será possível acompanhar o eclipse solar total pela internet. Para quem não está nas regiões indicadas, poderá ver pela página oficial do ESO.

O fenômeno contará com transmissão ao vivo, com uma live no momento do eclipse. Saiba mais informações neste link.

If you’re at #wcsj2019 and you don’t want to miss the #TotalSolarEclipse visible today from Chile and Argentina, tune in to https://t.co/ATxvoBJOcx tonight, starting with 21:15 CEST, for a broadcast (weather & internet permitting) — ESO (@ESO) July 2, 2019

