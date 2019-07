4 dicas de especialistas do que fazer caso você precise diminuir os níveis de colesterol

Muitas pessoas conseguem diminuir os níveis de colesterol apenas mudando a forma como se alimentam. Por exemplo, se você é fã de fast food e não fica longe das frituras, diminuir a ingesta de carnes e aumentar a quantidade de vegetais e frutas pode ter um impacto significativo.

Outro tipo de alimento essencial são os grãos integrais, combinados estas três classes podem diminuir 25% ou mais dos colesteróis totais, segundo a publicação da Harvard Medical School.

Outra fonte que deve ser extirpada de vez da alimentação são as gorduras trans e saturadas, presentes em boa parte dos alimentos processado e nas comidas rápidas. No lugar delas, você deve utilizar fontes de gorduras boas, como abacates, azeite de oliva, óleo de coco e as oleaginosas.

Confira o que os especialistas de Harvard recomendam para diminuir o colesterol

Faça a troca de gorduras

A maioria dos óleos vegetais são fontes de gorduras insaturadas que são saudáveis para o ser humano e para a saúde do coração. Comidas que contêm gorduras de boa qualidade incluem peixes, nozes, sementes e alguns vegetais. Ao mesmo tempo corte o alimentos ricos em gordura trans, o que é tudo que contém óleo vegetal hidrogenado

Como mais fibra solúvel

Fibras são ótimas para a digestão e para controlar os níveis de gordura no sangue. Prefira frutas e faça da aveia a sua melhor amiga. Essas fibras podem controlar os níveis de colesterol se inseridas na dieta.

Inclua esteróis e estanóis

São compostos naturais presentes em plantas com estruturas parecidas ao colesterol. Quando ingeridas, eles competem com a molécula de colesterol pela absorção.

Encontre a dieta que mais se adequa a você

Quando a dieta do amigo não funciona para você, não se preocupe, é normal indivíduos terem respostas distintas para o mesmo plano. Vá ao médico para checar suas especificidades genéticas e consulte com um nutricionista para elaboração da dieta que mais combina com você.