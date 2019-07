PlayStation 4: Confira os novos títulos que chegam neste mês de julho

O PlayStation 4 receberá novos títulos neste mês. Pensando nisso, separamos as novidades que chegam em julho. Confira:

Asdivine Dios

PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy): “Entre os vários mundos criados pelos deuses, há um de vida abundante, conhecido como Asdivine”.

“Mas quando uma série de perturbações surgem pelo globo, e quando trevas ameaçam destruí-lo, Izayoi, a divindade de Asdivine em pessoa, resolve salvar o mundo que criou com as próprias mãos”.

Brain Breaker

PS4 — Digital (Disponível em 3/7): “Enquanto as crianças se divertem com o modo Easy, jogadores experientes podem usar diferentes partes do cérebro no modo Insane”.

“Escolha entre centenas de fundos para criar sua própria atmosfera. Jogar três jogos ao mesmo tempo requer habilidade de multi-tarefas. Consegue lidar?”

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

PS4 — Digital: “Participe da próxima saga do game aclamado pela crítica Final Fantasy XIV Online com a mais nova expansão lendária — Shadowbringers”.

“Viaje por imensas novas áreas como Rak’tika Greatwood, Amh Araeng, Il Mheg e Lakeland. Explore novos jobs, novas races, novas cities, e mais”.

Ovivo

PS4 — Digital (Disponível em 3/7): “Ovivo é um hipnotizante game de plataformas com mecânicas incomuns, onde tudo é simples como preto e branco”.

“É um jogo metafórico cheio de ilusões e mensagens escondidas. No mundo de Ovivo, Preto e Branco existem em harmonia. Constantemente se misturando e tomando o lugar um do outro, mantêm o equilíbrio”.

Paradox Soul

PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy): “Paradox Soul é um Metroidvania de exploração e sobrevivência que não te ajuda nem um pouco”.

“Em vez de mostrar tudo para o jogador, aúnica maneira da Dra. Alli Rose descobrir o que está acontecendo em sua base de pesquisas, investigar por si mesma. Você é sua única esperança”.

Sea of Solitude

PlayStation 4 — Digital (Disponível em 5/7): “Quando humanos ficam muito sozinhos, se transformam em monstros… Veleje por um mundo de luz e escuridão, belo e em evolução, e descubra o que significa ser humano”.

“Embarque em uma aventura de ação intimista, onde os jogadores guiam Kay por seu Sea of Solitude, nesta tocante história de luz e escuridão”.

Stranger Things 3: The Game

PS4 — Digital (Disponível em 4/7): “Stranger Things 3: The Game é o companheiro oficial da terceira temporada da série de sucesso”.

“A aventura une um estilo de arte retrô com mecânicas de jogabilidade modernas para entregar diversão e nostalgia de uma maneira diferente. Explore, resolva puzzles, e enfrente o mal do The Upside Down”.

Tour de France Season 2019

PlayStation 4 — Digital: “O uniforme amarelo é seu! A rota oficial de 21 estágios do Tour de France 2019 foi reproduzido até o último detalhe, e o levará da Bélgica até a Champs-Elysées”.

“Você também pode jogar online pela primeira vez na história da série, desafiando até três outros jogadores em corridas menores e mais intensas”.

