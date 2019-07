Pesquisadores procuram ligação entre baixos níveis de vitamina B12 e o Mal de Parkinson

Segundo o sítio da clínica Mayo, pesquisadores podem ter descoberto novos indícios de que baixos níveis de vitamina B12 estão ligados diretamente a uma piora nos sintomas do Mal de Parkinson.

De acordo com a publicação, os níveis de acetilcolina seriam afetados pela falta de B12 e isso levaria a uma dificuldade postural e aceleração do declínio cognitivo, o que poderia levar a complicações e aumento do risco de quedas.

Não se sabe ainda por que essa relação ocorre. No entanto, o especialista da Mayo Clinic Rodolfo Savica, explica que os neurônios responsáveis pela fabricação e uso da acetilcolina morrem com o avanço da doença, e a falta da vitamina B12 poderia acelera-lo.

Essa descoberta pode ser um grande avanço no tratamento da doença, pois os sintomas do mal de Parkinson são difíceis de ser tratados. Outro ponto importante é que os remédios mais prescritos para contenção dos tremores relacionado ao Mal de Parkinson, sao resposáveis pela queda dos níveis de B12.

Segundo Stuart McCarter, Médico da Mayo Clinic, “não existe métodos efetivos além dos remédios para tratar os sintomas da doença, caso os pacientes não respondam bem ao cardidopa ou levodopa” – remédios mais recomendas contra o mal.