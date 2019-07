Ter um relacionamento com alguém sempre é uma experiência marcante. No entanto, alguns signos conseguem virar a página com mais facilidade do que outros.

Confira os signos do zodíaco que mais se lembram do ex:

Gêmeos

Quando o geminiano decide ter um relacionamento com alguém é porque esta pessoa é realmente importante na sua vida.

Este signo é inteligente, interessante e geralmente se envolve com aqueles que são muito especiais também. Por isso, ele costuma lembrar-se dessas pessoas únicas constantemente.

Esses pensamentos podem até chegar a atrapalhar sua vida amorosa, mas quase sempre fazem parte de uma recordação agradável dos momentos e aventuras juntos.

Leão

Quando existe ressentimento, o leonino costuma ser um dos signos que mais se lembra do ex. Ele pode não demonstrar, mas seu coração fica profundamente machucado quando as coisas não saem como o esperado na sua vida amorosa.

Ele se esforçará para seguir em frente, mas dará um jeito de mostrar para o outro que conseguiu dar a volta por cima. Esta vontade de “dar o troco” fará com que ele se preocupe bastante com a vida do seu ex.

Câncer

O canceriano está sempre muito conectado com o seu lado sentimental e quando entrega seu coração para alguém cria uma conexão difícil de quebrar.

Eles tendem a passar por um grande período de sofrimento quando terminam um relacionamento e repensar em tudo o que aconteceu durante esta experiência. Mesmo após ter superado o acontecido, ele ainda se lembrará desta pessoa, dos erros cometidos e dos acertos.

Para ele, esta é uma forma de se defender e assimilar as lições aprendidas. No entanto, este signo deve tomar cuidado para não se focar apenas nas coisas boas, acabar esquecendo as ruins, mantendo um sentimento tóxico e sem reciprocidade pelo ex.

Peixes

Os piscianos constroem vínculos profundos com as pessoas que se relacionam e que podem durar mesmo depois de um término complicado.

Seguir em frente não é uma tarefa tão simples para eles e as lembranças podem ser bastante dolorosas. Depois que a ferida se cura, o pisciano continuará sempre se lembrando da pessoa que amou.

No entanto, esta espécie de obsessão geralmente também afeta os ex-parceiros deste signo, já que se relacionar com eles tende a ser sempre uma experiência marcante na vida das outras pessoas.