Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na primeira semana de julho

Entramos na primeira semana de julho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Julho será um mês de muito crescimento para o seu signo, apenas tente não mostrar demais suas conquistas para não despertar a inveja. Você recebe um presente inesperado, material ou não.

Seus números da sorte são 09 e 27. Seu ponto fraco é nervosismo ou estresse no trabalho, por isso tente manter uma vida mais saudável e hábitos que ajudem a relaxar.

Você recebe um convite para viajar. No amor você permanecerá muito estável com seu parceiro. Cuidado com os roubos e esteja muito atento a tudo aquilo que assina.

Os solteiros terão novos e apaixonados amores. Um animal de estimação pode entrar na sua vida. Você muda sua casa. A ideia de um novo negócio ou projeto pode surgir e alguém o apoiará.

Touro

Você estará muito ativo no trabalho. Lembre-se que é hora de economizar para um objetivo e as energias positivas o cercarão para alcançá-lo. Seus números da sorte são 09 e 21.

Você viaja com seus amigos ou parceiro. Tente não beber muito álcool para que depois você não tenha nenhum problema ou ressaca moral.

No amor, será um mês de tomada de decisão. Você pode decidir se irá continuar ou não com seu parceiro. Lembre-se que o signo de Touro é muito determinante em tudo e principalmente em questões sentimentais.

Os solteiros continuarão assim, mas podem aproveitar muitas oportunidades. Lembre-se que mesmo sem compromissos firmes, você deve manter a honestidade. Seu ponto fraco será a parte a coluna ou cintura, por isso tente não se forçá-las demais.

Gêmeos

Julho será um mês de abundância para o seu signo. O número 7 será de muita sorte e atrairá energias prósperas.

Se você está planejando começar um negócio, as energias positivas o ajudarão. Uma mudança de trabalho também pode acontecer e o ajudará a crescer. Um reconhecimento econômico será recebido.

A proposta de mudar para morar no exterior chega até você. Seus números da sorte são 04 e 22. Você toma as rédeas de um assunto legal ou relativo a uma aquisição.

Seu ponto fraco será estresse ou problemas hormonais; esteja mais atento a saúde. Cirurgias terão resultados positivos.

Câncer

O sétimo mês do ano traz uma renovação muito forte em todo o seu pensamento e modo de agir para ser uma pessoa melhor. Será preciso cuidar do dinheiro e economizar para evitar inseguranças econômicas.

Você viaja com alguém especial ou ao trabalho. Tente organizar bem o seu tempo para não deixar nada pendente. Você recebe um presente que você não esperava.

Seu ponto fraco está no rim ou o fígado, então tente se cuidar. Um convite de casamento chegará. Se você é casado, pensará sobre ter filhos. Faça o possível para permanecer sempre ativo.

Leão

Julho será um mês de mudança de pensamento. Seu signo pode ter a chance de um emprego melhor ou de iniciar um negócio.

Tente não brigar com seu parceiro por pequenas coisas; você pode se separar definitivamente. Tente controlar sua personalidade para não ser violento e impulsivo.

Lembre-se que você é um dos mais carismáticos do zodíaco. Por isso, aproveite eventos sociais e os use para ter boas relações. Seus números da sorte este mês serão 07, 19 e 88.

Você será preenchido com energia positiva este mês e além de conseguir resolver pendências, pode ter resultados positivos de investimento.

Virgem

Mês da sorte em assuntos econômicos. Você recebe dinheiro que não esperava que pode vir de uma dívida antiga.

Investimentos ou negócios próprios terão tudo para dar certo e é preciso aproveitar. Seus melhores números são 01 e 66. No trabalho, os superiores podem testar seu desempenho; prepare-se para demonstrar suas habilidades.

Um amor do passado do signo de Aquário ou Gêmeos pode tentar voltar para a sua vida. Organize a segurança social ou os documentos de pensão.

Lembre-se que seu temperamento possui um lado impulsivo e forte que às vezes deixa as pessoas que te amam muito zangadas. Por isso, aprenda a se acalmar e tente pensar o que você vai dizer antes de machucar alguém com suas palavras.

Libra

Este mês você terá energia para realizar todos os seus projetos pendentes. Tente se cercar de pessoas de sucesso, lembre-se de que você pode aprender muito com os outros.

No amor você continuará estável com o seu parceiro. O libriano solteiro, conhecerá alguém especial. Lembre-se de que seu signo é um pilar muito importante para a sua família.

Você é muito apaixonado em tudo que empreende, mas desanima muito rapidamente, então tente dar continuidade a seus projetos e não se deixe influenciar pelos comentários negativos. O sucesso é para aqueles que assumem riscos.

Você recebe um convite para uma viagem. Seus números da sorte este mês serão 03 e 44 e o melhor dia para usá-los são às sextas-feiras.

Escorpião

Você recebe um reconhecimento ou prêmio econômico. Seus números da sorte são 02 e 11. Uma viagem pode ser necessária e você verá parentes.

No amor você continuará muito apaixonado. Você deverá conhecer pessoas que serão muito compatíveis, mas nada para compromisso formal.

Os comprometidos podem viver algumas discussões chatas. Tente resolver os problemas pendentes antes que eles cresçam.

Cuide de problemas no pulmão ou garganta. Evite fumar e tenha uma rotina mais saudável em alimentação e exercícios.

Não procure mais um amor do passado; é melhor deixá-lo para trás e ter a oportunidade de conhecer alguém melhor. Tenha cuidado com as perdas ou roubos nas ruas.

Sagitário

Os sete meses do ano representam tudo relacionado à evolução, então você deve estar preparado para as oportunidades que serão apresentadas a você nos próximos dias. Haverá uma mudança positiva de trabalho.

Seus melhores números são 04 e 17. Tente manter sua positividade em relação ao futuro e não deixe que vibrações negativas entrem em seus pensamentos.

Você pode se apaixonar por alguém do signo de Áries, Gêmeos ou Aquário que será muito compatível.

Você decide continuar com seus estudos, o que ajudará você a enfrentar melhor qualquer desafio de trabalho que possa surgir no futuro. Seu ponto fraco será a tensão e não deve ser ignorado.

Capricórnio

Haverá algumas energias cruzadas e más vibrações ao seu redor, então tente não levar as coisas tão a sério e proteja-se sempre mantendo seus pensamentos positivos.

Seus melhores números são 02 e 30. Não tenha relacionamentos com duas pessoas ao mesmo tempo, pois alguém pode se machucar emocionalmente. Tente decidir com quem você quer estar.

Você pensa em adquirir um bem. Alguém do signo de Áries ou Virgem pode procurá-lo para oferecer um emprego melhor ou iniciar um negócio.

Fique atento as infecções da pele e tente ter mais cuidado com sua saúde. Um convite de casamento pode chegar. Um membro da família irá procurá-lo para uma conversa sobre morar no exterior; pense muito bem antes de tomar a decisão.

Aquário

Julho será um mês para amadurecer e perceber que para crescer economicamente você deve deixar um pouco para trás a diversão. É hora de se comprometer com você mesmo e continuar com os projetos que estão pendentes.

Seus números da sorte são 03 e 22. Pare de desperdiçar energia atrás desse amor que não é para você. Em breve alguém de Áries, Libra ou Sagitário virá e será muito compatível.

Para os comprometidos pode vir uma gravidez. Você faz pagamentos atrasados ​​e melhora suas finanças. Uma viagem pode ser planejada. Organize melhor a sua vida.

Peixes

Este mês será muita sorte e crescimento profissional. Você tem que deixar para trás amizades ou amores que só o procuram por interesse e fazem mal.

Os comprometidos ou que estão com alguém devem querer formalizar ou dar um passo no relacionamento. Os solteiros terão aventuras apaixonadas.

Você deve cuidar de problemas intestinais ou de estômago. Aprenda a ter uma alimentação mais saudável para evitar tais situações. Seus números da sorte são 08 e 77.

Esteja preparado para receber notícias agradáveis ​​em todos os sentidos. Você paga dívidas. Um novo negócio ou projeto que você já tinha em planos finalmente sairá do papel.