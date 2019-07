Eclipse solar total ocorre nesta terça-feira e poderá ser visto de algumas regiões do Brasil

Um importante fenômeno astronômico ocorre nesta terça-feira (2). No Eclipse solar total, a Lua vai bloquear os raios solares e, por quase 2 minutos, só será possível ver a 'coroa' do Sol.

De acordo com a Agência Espacial Americana, o eclipse solar está previsto para começar às 17h39 (horário de Brasília).

Arguably the highest resolution image of the 1919 solar eclipse that was used to test Einstein's general relativity. This image is the result of applying modern image processing techniques to the plate copy from back then. https://t.co/iedML7b92I pic.twitter.com/fepiPjJknL — ESO (@ESO) July 1, 2019

Em algumas áreas do Brasil, o fenômeno ocorre de forma parcial, já que a maior parte do país está fora da área. Confira no mapa divulgado pela NASA:

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎 A total solar #eclipse will be seen over parts of Argentina and Chile on July 2 and we're covering it live in English & Spanish. Here's how you can watch: https://t.co/YANDTr2fGe pic.twitter.com/slt7Z8Bwdd — NASA (@NASA) June 29, 2019

Chile

Com uma localização perfeita para o fenômeno, o Observatório La Silla terá uma visão especial do eclipse solar.

Localizado na região norte do Chile, o laboratório é administrado pelo Observatório Europeu do Sul (ESO). Confira o local:

Kick off for the #MeetESO group. Today they travel from capital city Santiago to La Silla Observatory where they will spend one night and then witness the #LaSillaTSE total solar eclipse. https://t.co/vz8I1H1a4B pic.twitter.com/wR3gUxrvEk — ESO (@ESO) July 1, 2019

