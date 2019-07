Azul e Disney World inauguram espaço infantil no Aeroporto de Viracopos

A companhia aérea Azul e a Disney World inauguraram nesta segunda-feira um espaço infantil no Aeroporto de Viracopos. O Espaço Kids permanece na área do embarque internacional do terminal até o fim da temporada de inverno.

O espaço celebra o início da alta temporada, época de férias escolares onde os pequenos costumam viajar com a família, especialmente para Orlando.

Segundo comunicado da empresa, coincidentemente, a abertura do espaço aconteceu pouco antes do voo da Azul de Campinas para o destino norte-americano.

“Diversas crianças que embarcaram para os Estados Unidos aproveitaram o tempo de espera até o horário do embarque para gastar as energias no ambiente infantil”.

Jogos, fotos de personagens Disney famosos e atividades lúdicas estarão à disposição das crianças até o fim de julho. "Pais e crianças também poderão assistir a vídeos dos quatro Parques Temáticos Disney para já entrar no clima de férias".

Com informações da Azul

