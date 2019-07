5 snacks saudáveis que podem ser inseridos em qualquer dieta para emagrecer

Se você está em uma dieta para perder alguns quilos, mas não se sente satisfeito com o que come, então prove estes lanches entre as refeições. Eles são ideais para controlar a fome de forma saudável e podem ser inseridos na maioria das dietas.

Abacate e tomate

Os ácidos graxos e a fibra que se encontram nos abacates ajudam a manter a saciedade por mais tempo. Segundo um estudo de 2013, pessoas que comem esta fruta eram pesavam menos, tinham cinturas mais finas e índices de massa corporal mais baixos.

Combine-os com tomates, que são baixos em calorias, mas são ricos em licopeno, um antioxidante que ajuda a manter a pressão arterial saudável.

Maçãs e manteiga de amendoim

Reprodução/ Pixabay

Se você não consegue resistir a um doce, não há lanche melhor que esta fruta. Estudos demonstram que as dietas ricas em frutas ajudam a emagrecer no longo prazo. Adicione um pouco de manteiga de amendoim para obter uma mistura satisfatória de fibra, gordura e proteína.

Amêndoas

As dietas ricas em amêndoas além e ajudarem a emagrecer ainda auxiliam no combate a doenças cardíacas.

Pistaches

Se as amêndoas são difíceis de engolir, não se preocupe! Substitua-as pelo pistache. Um estudo de 12 semanas encontrou que pessoas que consumiam esta semente tinha níveis de lipídios mais baixos, um indicador de pressão alta.

Couve-de-bruxelas

Reprodução/ Pixabay

As couves-de-Bruxelas são ricas em fibras, nutrientes e baixos e calorias. Prepare-as com sal e azeite de oliva. Adicione algum tipo de proteína caso queira encopar par a preparação, como um ovo pro exemplo.